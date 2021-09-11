«Гимнастикой уже занимается»: Регина Тодоренко решила отдать сына еще в один кружок

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — похвасталась свежими фотографиями с сыном Майклом. Примечательно, что под снимками в одинаковых плащах знаменитость заговорила об образовании малыша.

31-летняя мамочка сводила сына в театр. А после Тодоренко задумалась, чем занять мальчика. Майкл уже занимается спортивной гимнастикой. Регина запуталась в огромном количестве кружков и школ, поэтому обратилась за помощью к поклонникам.

«Театральный сезон открыли. Не за горами день рождения у Михаила Владиславовича. Сейчас ему 2.9, вот сижу и думаю, на какие кружки начать водить? Посоветуйте что-нибудь интересное, желательно сразу с ссылкой на организацию или на школу творчества.(Гимнастикой уже занимается)», — отметила Тодоренко в личном микроблоге.

Фанаты написали в комментариях разные варианты развивающих программ для малышей.

«Шахматы», «Лучше плавание, оно очень хорошо развивает», «Театральное мастерство», «Рисование или английский», «Конный спорт, развивает у ребенка чувство баланса», — посоветовали поклонники Регине.

Напомним, ранее Регина Тодоренко сменила имидж. Артистка покрасила волосы в блонд. Бьюти-преображение очень понравилось мужу телеведущей.

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