Акцент на тонкие лодыжки: Юдашкина в приталенном платье с юбкой-солнце появилась на празднике

Марина Юдашкина является женой модельера Валентина Юдашкина. Она является его главной поддержкой, опорой и музой. Уже много лет Модный дом кутюрье создает наряды, которые носят знаменитости, даже Алла Пугачева. Возлюбленная маэстро зачастую помогает ему с делами, а также занимается домом, садом и готовкой. При этом всегда она сопровождает его на мероприятиях и зачастую носит наряды, созданные руками мужа.

11 сентября Марина не только успела принять участие в субботнике, но и отправится на светское мероприятие. Лопату и джинсы она сменила на вечернее платье черного цвета. Приталенный наряд с юбкой-солнце подчеркнул ее тонкие лодыжки, а босоножки дополнили образ. 62-летняя жена Юдашкина пришла на праздник к актрисе Наталье Каменской, которая отмечала день рождения.

«Наша подруга Натуля, будь счастлива! Любим тебя!» — написала она в соцсети.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие одарили ее комплиментами. «Марина, какая у вас насыщенная жизнь!», «Хорошего вечера в приятной компании», «Какая вы красивая», «Такие стройные ножки», Очень красивое платье, прям молодит вас«, «Такая фигурка, просто восторг», «Жена Юдашкина всегда выглядит элегантно», — прокомментировали пост подписчики.

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