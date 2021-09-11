«Мои самые главные раздражители»: Анна Михалкова поделилась кадрами с красавчиками-сыновьями

Актриса Анна Михалкова в Instagram разместила фотографии своих детей. При этом на снимках можно увидеть ее сыновей Андрея и Сергея Баковых, которых она не так часто показывает публике. Также на кадрах есть и ее наследница Лидия.

«Я их очень люблю. Мои самые главные раздражители. Я умею воспитывать монстров». Анна Михалкова

«Аня, вы и ваши дети просто огонь. Люблю смотреть ваши фотографии и читать ваши посты», «Классные ребята. Как здорово, когда в семье много детей», «На втором фото словно Никита Сергеевич в юности», «Очень красивые снимки. Сыновья и правда на деда похожи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Михалкова – многодетная мать. Наследников она родила от предпринимателя Альберта Бакова. Старший сын Андрей появился на свет в 2000 году. Через год родился Сергей. Дочь Лидия появилась на свет в сентябре 2013 года. Несколько дней назад девочке исполнилось восемь лет.

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