62-летняя Юдашкина в «рваных» джинсах и белом бомбере появилась на субботнике с Бабкиной

Жена именитого кутюрье посетила Коломенский парк, где не только убрала мусор, но и посадила грушевые и яблоневые деревья.

Марина Юдашкина уже больше 30 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она регулярно посещает светские мероприятия и помогает мужу организовывать показы мод. Минувшим летом они успели отдохнуть в Италии и Греции, а также не раз были в гостях у друзей, включая Аллу Пугачеву. Примечательно, что Марина всегда одета с иголочки, но при этом светская львица сама готовится и даже занимается огородом.

А 11 сентября жена Юдашкина приняла участие в субботнике. Она оказалась в Коломенском, где убирала мусор и высаживала деревья. Жена модельера облачилась в рваные джинсы и белый стеганый бомбер. Она отметилась в парке с Надеждой Бабкиной, которая тоже вышла на субботник. Вместе с простыми людьми они облагородили территорию. На месте также было много представителей прессы.

«Сегодня в парке Коломенское состоялся субботник в честь 85-летнего юбилея со дня рождения Юрия Лужкова, воссозданные в 2016г. Ю.М.Лужковым и москвичами, сегодня также высажены грушевые и яблоневые сады!» — написала Марина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 62-летняя жена Юдашкина. Многие одарили ее комплиментами. «Мариночка, какие вы молодцы», «Красавица!!! Улыбушечка, милая», «Как все молодо выглядят», «Труд облагораживает», «Вы и лопата, первый человек, который легко занимается трудом из звезд», «Эх, до чего же хороши», «Девчонки-красотки!» — прокомментировали пост подписчики.

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