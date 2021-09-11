Сын Полины Гагариной пришел на «Вечерний Ургант» с загадочной спутницей

Певица Полина Гагарина стала гостьей в одном из последних выпусков программы «Вечерний Ургант». К слову, артистка появилась там не одна, а с сыном и его девушкой.

Гагарина в беседе с Ургантом упомянула, что ее старший ребенок сидит в зале. Андрей Кислов решил поддержать родительницу, поэтому наблюдал за съемками программы из зрительного зала. Сын актера Петра Кислова сидел рядом с длинноволосой девушкой в платье с цветочным принтом. Полина отметила, что это была возлюбленная 13-летнего Андрея.

«Сын за лето возмужал. У него появилась прекрасная девушка. Она сидит здесь», — рассекретила Полина Андрея.

Юноша засмущался. Как позже добавила Гагарина, даже покраснел.

Напомним, ранее дочь композитора Дмитрия Маликова намекнула на новые отношения. Стефания запечатлелась на романтическом свидании. Поклонники Маликовой выяснили, что девушка может встречаться с хоккеистом Кириллом Капризовым. Сама Стеша имя возлюбленного держит в тайне.

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