«У парня дар речи пропал»: Бузова в ультракоротком платье засветила пышные бедра на «Модном приговоре»

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла оказываться в центре внимания. Она регулярно посещает премии и красные дорожки. По словам телеведущей, к каждому выходу в свет она готовится как к дебюту. Артистка любит выделяться из толпы, поэтому не раз появлялась на публике в провокационных нарядах. После насыщенного лета, она вернулась в Москву и теперь не только готовится к концерту, но и появляется на разных съемках.

11 сентября Ольга приехала на передачу «Модный приговор». Она не в первый раз приняла участие в проекте Александра Васильева. Артистка подготовила выступление, поэтому облачилась в алое мини-платье с бахромой и босоножками на шпильке. Она сделала объемную прическу с кудряшками и макияж. Бузова вышла в студию и исполнила один из своих хитов «Танцуй под Бузову».

Примечательно, что наряд подчеркнул ее ноги и не скрыл бедра. Телеведущая поправилась за лето, о чем признавалась сама. Однако скрывать фигуру она не собирается. В студии ее ждал особенный гость. Поклонник мечтал с ней увидеться. Ольга станцевала станцевала с парнем, который был сражен ее красотой и буквально решился дара речи.

Поклонники в свою очередь стали обсуждать смелый наряд звезды. «Оля, какие ноги! Ты прям Бейонсе», «Правильная передача, попроси, чтобы тебя одели», «Опять полуголая, ну зачем?», «У парня дар речи пропал», «Ну нельзя было прилично одеться?», «Что за вид, закрываю глаза руками», «Оля, неугомонная», «Поправилась и ноги стали красивыми, прям хорошо», «Бузова танцует своими арбузами», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.