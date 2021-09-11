Променад в Москве: Водянова в пальто миди и джинсах с высокой талией отметилась у Кремля

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она ездит модные показы и участвует в фотосессиях. В 39 лет модель не перестает быть востребована. При этом она всегда уделяет внимание своей семье. В прошлом году Наталья вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. У них подрастают сыновья Максим и Роман. Также с ними живут дети модели от первого брака: Лукас, Нева и Виктор, но старшего сына 1 сентября она отправила учится в вуз.

К слову, Наталья часто бывает на родину. В этом году она уже приезжала в Москву, а также была в родном городе Нижнем Новгороде. На днях звезда снова оказалась в столице. Она успела посетить офис компании Premier, а также сходить в МХАТ имени А. П. Чехова. Она увидела спектакль «Идеальный муж» и похвалила Константина Богомолова.

А вот 11 сентября Водянова поделилась кадром, на котором прогуливается у Кремля. Она отметилась в джинсах с высокой посадкой, толстовке с леопардовым принтом, кожаных ботинках и черном пальто миди. Модель была без укладки и макияжа. Она увлеченно переписывалась по телефону.

«Алло, Москва!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в обычной жизни. Многие отметили, что она очень стройная. Многодетная мама получила много комплиментов. «Москва и Наталья, это всегда красиво», «Шикарно выглядите, стильная красотка Наташа», «Наталья оглянитесь какая красота вокруг!», «Классные джинсы», «Такая деловая», «Нестареющая Наташа», «Хороша, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.