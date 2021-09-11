«Запланированные выступления состоятся»: Нетребко не стала отменять концерты из-за смерти отца

Оперная дива Анна Нетребко в Instagram выразила благодарность всем, кто ее поддержал после известий о смерти отца. По словам звезды, на связь вышли даже люди, которых она очень давно не слышала. Как она считает, это яркое свидетельство того, что ее отца помнят и любят.
Как рассказала Анна Нетребко, у нее есть прекрасная семья и муж, который в этот непростой момент взял на себя все необходимые обязанности. При этом не оставляют в тяжелый момент семью и друзья Анны Нетребко.
«Папа был очень жизнелюбивый человек. Он не хотел, чтобы с его уходом жизнь его близких людей потеряла бы этот невероятный энергетический заряд, так ему присущий. Именно поэтому мы продолжаем жить как всегда, наполняя светом и музыкой окружающих нас! Все мои запланированные выступления состоятся! Увидимся в Москве 18 сентября в БКД!»
Напомним, что отцу Анны Нетребко Юрию Николаевичу на момент смерти было 86 лет. Его похоронили на одном из кладбищ Краснодара.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.