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«Совершил оплату не туда»: адвокат Мальковой объяснила, куда перевел алименты ее бывший муж

Как отметила Юлия Вербицкая-Линник, она разгадает все «умные комбинации» строителя.

«Совершил оплату не туда»: адвокат Мальковой объяснила, куда перевел алименты ее бывший муж
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

Адвокат художницы Светланы Мальковой юрист Юлия Вербицкая-Линник сообщила в прямом эфире Instagram, что строитель Роман Мальков уверяет, будто бы выплатил все алименты бывшей жене. По ее словам, адвокаты будут выяснять этот момент.

Роман Мальков
Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

«Есть версия, что Роман Мальков совершил оплату не туда. Перевел сумму, но не на действующие счета жены. Все его умные комбинации разгадаем, разъясним и судебным приставам, и суду. Он все заплатит».

Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила юрист, есть решение суда, в котором взысканы алименты в пользу его бывшей жены Светланы. Сумма составляет 51 тысячу рублей в месяц. При этом Юлия Вербицкая-Линник заметила, что с такой суммой Мальков не согласен. Он подал апелляционную жалобу. Он хочет, чтобы суд установил ему алименты в некоей доле от заработка, который он будет показывать. При этом юрист уверен, что никакого заработка он предоставлять не будет.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми ради актрисы Анастасии Макеевой. В мае они сыграли свадьбу.

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Анастасия МакееваНовости googleРоман МальковСветлана МальковаЮлия Вербицкая-Линник