«Совершил оплату не туда»: адвокат Мальковой объяснила, куда перевел алименты ее бывший муж

Адвокат художницы Светланы Мальковой юрист Юлия Вербицкая-Линник сообщила в прямом эфире Instagram, что строитель Роман Мальков уверяет, будто бы выплатил все алименты бывшей жене. По ее словам, адвокаты будут выяснять этот момент.

«Есть версия, что Роман Мальков совершил оплату не туда. Перевел сумму, но не на действующие счета жены. Все его умные комбинации разгадаем, разъясним и судебным приставам, и суду. Он все заплатит». Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила юрист, есть решение суда, в котором взысканы алименты в пользу его бывшей жены Светланы. Сумма составляет 51 тысячу рублей в месяц. При этом Юлия Вербицкая-Линник заметила, что с такой суммой Мальков не согласен. Он подал апелляционную жалобу. Он хочет, чтобы суд установил ему алименты в некоей доле от заработка, который он будет показывать. При этом юрист уверен, что никакого заработка он предоставлять не будет.

больше по теме Мальков в дорогом костюме приехал в суд на шикарном «Мерседесе» жены и с сумкой как у Киркорова Заседание состоялось в Обнинске.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми ради актрисы Анастасии Макеевой. В мае они сыграли свадьбу.

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