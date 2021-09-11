Мальков в дорогом костюме приехал в суд на шикарном «Мерседесе» жены и с сумкой как у Киркорова

Муж актрисы Анастасии Макеевой строитель Роман Мальков приехал на заседание суда по делу о порядке общения с тремя своими детьми в Обнинск из Москвы на шикарном «Мерседесе», который, правда, принадлежит его супруге.

Как сообщила его бывшая жена Светлана Малькова, перед публикой Роман Мальков появился очень эффектно. На нем можно было увидеть дорогой костюм и сумку «Louis Vuitton». Обычно с такой любит щеголять главный модник страны поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и другие российские звезды шоу-бизнеса.

Правда, как обратили внимание собравшиеся в зале суда, если у Киркорова в коллекции самые дорогие и актуальные модели бренда, то муж артистки приехал с классикой из среднего ценового сегмента, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми ради Анастасии Макеевой. В мае они сыграли с актрисой свадьбу. При этом строитель и прораб уклоняется всеми возможными способами от уплаты алиментов.

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