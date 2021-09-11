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Мальков в дорогом костюме приехал в суд на шикарном «Мерседесе» жены и с сумкой как у Киркорова

Заседание состоялось в Обнинске.

Мальков в дорогом костюме приехал в суд на шикарном «Мерседесе» жены и с сумкой как у Киркорова
Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

Муж актрисы Анастасии Макеевой строитель Роман Мальков приехал на заседание суда по делу о порядке общения с тремя своими детьми в Обнинск из Москвы на шикарном «Мерседесе», который, правда, принадлежит его супруге.

Роман Мальков и Анастасия Макеева
Роман Мальков и Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

Как сообщила его бывшая жена Светлана Малькова, перед публикой Роман Мальков появился очень эффектно. На нем можно было увидеть дорогой костюм и сумку «Louis Vuitton». Обычно с такой любит щеголять главный модник страны поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и другие российские звезды шоу-бизнеса.

Правда, как обратили внимание собравшиеся в зале суда, если у Киркорова в коллекции самые дорогие и актуальные модели бренда, то муж артистки приехал с классикой из среднего ценового сегмента, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми ради Анастасии Макеевой. В мае они сыграли с актрисой свадьбу. При этом строитель и прораб уклоняется всеми возможными способами от уплаты алиментов.

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