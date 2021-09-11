«Не комедию играть надо было»: Макеева объяснила, почему на фоне болезни появилась на сцене

По словам актрисы, порой необходимо выполнять обязательства перед публикой, если ты, конечно, не умер.

Актриса Анастасия Макеева, которая последнее время находилась в больнице, в Instagram объяснила, почему вдруг появилась на сцене в спектакле. Как отметила звезда мюзиклов, порой необходимо выходить к зрителю и выполнять обязательства, если ты, конечно, не умер, чтобы не подвести коллектив и публику.

Как отметила звезда, она не привыкла жаловаться. В больницу же она попала из-за острого приступа панкреатита. Ее нервная система просто не выдержала. Доктор ей сказал, что обострение купировали, но необходимо провести в клинике еще десять дней. Правда, она ослушалась.

«Жизнь никто не отменял и мужа моего мне жалко, что ночевал под окнами больницы в машине. Да и повезло мне, что не комедию играть мне надо было и я полетела с мешком таблеток и уколов получать самую лучшую для меня терапию – сцену и преданные и благодарные глаза зрителя». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева конфликтует с бывшей женой своего мужа Романа Малькова Светланой. Художница в последнее время частый гость в России. Она уверяет, что Мальков не платит ей алименты.

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