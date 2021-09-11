«К тем сотням, что у меня стоят»: Виктория Боня похвасталась новыми ботильонами и туфлями

Телеведущая показала, что купила в ЦУМе.

В одной из последних Stories личного микроблога модели Виктории Бони появилась запись, в которой знаменитость похвасталась модными новинками. Экс-участница «Дома-2» показала, что приобрела в дорогих бутиках.

Виктория утеплилась и купила мятный пуховик Off-White. Боня отметила, что взяла мужскую модель оверсайзной куртки. Дутый пуховик с запахом телеведущая повязала широким поясом. На этом покупки Бони не закончились. Модница взяла не одну пару обуви.

«Вот такие ботосы я купила. Классные. Зацените. Потом купила вот такие ботиночки», — отметила модница.

Виктория показала два варианта обуви на осенне-зимний сезон. Боня отдала предпочтение черным ботильонам на рельефной платформе с квадратным каблуком и остроносым ботинкам.

«Очередные к тем сотням, что у меня стоят на полках. При этом понимаю, что шансов выгулять в этом году — ноль», — прокомментировала Боня покупку золотых туфель с прозрачными вставками.

Напомним, ранее Виктория продемонстрировала наряд в стиле спорт-шик. Телеведущая скомбинировала принтованное платье с ярко-синей сумкой и босоножками на высоком каблуке.

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