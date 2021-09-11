«Я просто запуталась»: звезда «Сватов» Стеценко объяснила, почему ушла из актерской профессии

Как отметила актриса, сейчас она обучается в театральной мастерской.

Украинская актриса София Стеценко в Instagram ответила своим подписчикам, почему ушла из актерской профессии.

«Я думаю, что просто в какой-то момент перестала этим наслаждаться. Начала переживать. Хорошо ли я сыграла. Правильно ли все сделала. Идеально ли получилось. Это очень плохо. Я просто запуталась. Я подумала, что актерское – это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень по этому скучаю, что я очень люблю актерское мастерство». София Стеценко

Как отметила София Стеценко, сейчас она обучается в театральной мастерской. В будущем звезда «Сватов», которой еще всего 18 лет, мечтает вернуться в кино.

Напомним, что София Стеценко сыграла роль Жени Ковалевой в третьей и четвертой части «Сватов». В последующем эту роль заняла другая украинская актриса Анна Кошмал.

Заметим, что седьмая часть «Сватов» должна выйти на экраны осенью этого года. Об этом ранее говорил главный режиссер Андрей Яковлев.

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