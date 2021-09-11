«Мы – большая семья»: Татьяна Кравченко высказалась о дате выхода на экраны седьмых «Сватов»

Как отметила актриса, на съемках в Грузии ей было очень хорошо.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram разместила видеозапись со съемок седьмых «Сватов». Ранее эти кадры публиковала актриса Инна Королева. На кадрах звезда сериала кормит всю съемочную группу арбузами.

«А я решила вас порадовать. Эдуардовна, я вам арбуз привезла. Кахетинский, самый сладкий», — говорит Инна Королева.

«Спасибо. Обалдеть», — только и смог вымолвить, попробовав арбуз, актер Федор Добронравов.

«Увидела видео, на котором меня отметили, и стало грустно и светло. Как же было хорошо! Мы — большая семья… Была бы рада ответить на самый популярный вопрос: когда выйдет седьмой сезон, но пока точной информации нет. Жду вместе с вами!» Татьяна Кравченко

Напомним, что седьмые «Сваты» были сняты в Грузии в июле нынешнего года. Как рассказывал режиссер сериала Андрей Яковлев, седьмая часть должна выйти на экраны в конце осени нынешнего года. При этом он отмечал, что снимать продолжение картины не планируется. На этом история семьи Будько и их друзей будет закончена окончательно.

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