«Снимаю правый туфель»: Лада Дэнс призналась, что часто превышала скорость на дорогах

Певица Лада Дэнс заявила, что была хулиганкой на дорогах. Знаменитость не успевала оплатить один штраф, как получала новый.

Эпатажная звезда 90-х призналась, что больше не одобряет быструю езду на машине. Однако еще недавно Дэнс любила мчать по трассе. При этом артистка почти всегда вела машину босиком. Лада уверяет, что так она лучше чувствует автомобиль.

«Что касается стиля вождения, то раньше я гоняла как сумасшедшая, но устала платить штрафы, а нарушать законы и подменять номера — это не мое. Поэтому сейчас гоняю только за границей или в клипах. Но люблю это дело. Летом, когда вожу сама, снимаю правый туфель и жму на педали босиком», — заявила Дэнс.

Также Дэнс намекнула на новые романтические отношения. Певица редко делится подробностями личной жизни. Однако одинокой артистка себя назвать не может.

«Я не придерживаюсь позиции одной популярной артистки, в песне которой звучит фраза: «Одиноким лучше всех». Это не моя тема. Я не замужем, но я не одинока, так что выводы делайте сами», — рассказала Дэнс «СтарХиту».

Напомним, ранее блогера Настю Ивлееву тоже не раз штрафовали за превышение скорости на дороге.

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