«Мне нездоровилось»: сестра Азизы объяснила, почему не появилась на свадьбе певицы

Гульнара Мухамедова не присутствовала на росписи молодоженов в ЗАГСе.

Родная сестра певицы Азизы Гульнара Мухамедова объяснила, почему не появилась на росписи исполнительницы с ее мужем-итальянцем Алессандро Лортэ.

«Я не была на торжестве, потому что мне нездоровилось. До этого пекла торты в течение нескольких дней и ночей, переохладилась. На росписи был мой сын, племянник Азизы, Тимур. Наша семья очень счастлива за Азизу». Гульнара Мухамедова

Как отметила Мухамедова, Азиза после свадьбы по-новому задышала. У нее как и раньше засветились глаза. Певица обрела силы для жизни и творчества. При этом, как сказала Гульнара, творит и цветет исполнительница именно благодаря молодому мужу, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица Азиза, которой 57 лет, вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ. Бизнесмен на 16 лет моложе своей избранницы, что, впрочем, не мешает им быть сегодня счастливыми. При этом Азиза в беседах с журналистами отмечала ранее, что мечтает о ребенке от мужа-итальянца.

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