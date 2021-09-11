«Я не могу этого объяснить»: Шнуров озвучил имя восьмилетнего мальчика, которым восхищается

Как отметил музыкант, восхищение – это прежде всего чувство.

Музыкант Сергей Шнуров назвал имя восьмилетнего мальчика, которым он восхищается. Это сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр. Родители с детства зовут его Гном Гномыч.

«Гном Гномыч! Я не могу этого объяснить, ведь восхищение – это чувство. Вот я смотрю и сразу восхищаюсь!» Сергей Шнуров

Также Сергей Шнуров объяснил феномен популярности рэпера Моргенштерна. По его словам, музыкант словно молодой примат показывает, что у него классные гены. «Мол, хотя он «торчит», он все равно классно выглядит, да еще ходит бодро, классно двигается», — заявил Сергей Шнуров.

Напомним, что Александр Плющенко уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием. Он пошел по стопам своего звездного отца. При этом на соревнованиях Гном Гномыч порой обыгрывает ребят, которые старше его на несколько лет, сообщает «Комсомольская правда».

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