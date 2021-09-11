Лучше не покупать: Хромченко указала на сапоги, голенище которых назвала проблемой

Фэшн-эксперт с началом осенне-зимнего сезона высказала свое отношение к популярной у россиянок обуви.

На программе «Модный приговор» — новая героиня по имени Алевтина. И по традиции, сначала ее переодел народный стилист, чтобы проявить себя и попытаться посоперничать с профи, работающими на шоу. Среди образов, которые были предложены девушкой, — юбка-миди со свободными сапогами-гармошкой.

От зоркого взгляда придирчивых модных критиков программы сочетание юбки и сапог не ушло. Именно здесь и Васильев, и Хромченко заметили недочет.

«Здесь диссонирует длина ее внутреннего платьица и высота сапог, но сама идея в стиле 70-х годов, очень модных в этом сезоне», — отметил Александр Васильев.

А вот его коллега Эвелина Хромченко была более красноречива. И отметила, что с подобной моделью обуви нужно постараться одеться правильно и при этом удобно.

«Я бы хотела платьем перекрыть обрез обуви, потому что сапоги с таким голенищем – это вообще проблема, если они на открытой ноге, потому что они сваливаются и переворачиваются», — заметила эксперт.

Поэтому если у вас все же присутствует в гардеробе пара таких сапог, лучше носить их с нарядами такой длины, которая бы перекрывала их грай голенища. И лучше предпочесть ботфорты, более облегающие ногу.

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