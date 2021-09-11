«Разбежимся в том же МФЦ»: Марина Федункив заговорила о разводе

Экс-звезда Comedy Woman — Марина Федункив — призналась, что готова легко развестись, если любовь в браке пройдет.

Напомним, одним из самых ярких событий этого лета стала свадьба 50-летней артистки с итальянцем Стефано Маджи. К слову, предприниматель младше Федункив на 13 лет.

Марина рассказала, что поначалу не верила словам избранника. Когда Маджи сделал певице предложение руки и сердца, она засомневалась. Однако вскоре уверенным шагом пошла в один из столичных МФЦ, чтобы зарегистрировать брак.

«Если честно, где-то в глубине души я этого хотела, но до конца в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал. Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть», — вспомнила Марина.

Возлюбленный Федункив подчеркнул, что в начале отношений Марина постоянно спрашивала его об искренности чувств. Артистка не понимала, почему Маджи выбрал ее, а не итальянку.

Она мне очень нравится, я люблю ее. Почему люблю? На это есть тысячи причин. У Марины сердце, которое улыбается. Но сначала она была абсолютно тяжелая, всегда спрашивала, почему мне нужна она, а не итальянская женщина, — заявил муж Федункив «СтарХиту».

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