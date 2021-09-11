Есть чем гордиться: новая подруга Тимати подразнила внушительным бюстом и точеной талией

Отпуск явно можно считать удавшимся, если он уже закончился, но о нем продолжают писать в светских хрониках. Рэпер Тимати в очередной раз привлек внимание к своей персоне, проводя отдых на греческом Миконосе в компании прекрасной незнакомки. Фанаты тут же выяснили, что это – 19-летняя украинская гимнастка, блогер Саша Дони.

Девушка с успехом пользуется своей возросшей популярностью. И продолжает привлекать к себе внимание, публикуя красивые фото с отдыха и внимая видео себя красивой для stories.

На этот раз Саша Дони запостила видео, на котором дразнит зрителей внушительным бюстом и точеной талией, которые подчеркнула обтягивающей одеждой. Красотке явно есть чем гордиться!

Напомним, ранее новая подруга Тимати разоткровенничалась о себе. Поклонники узнали, что она в прошлом – профессиональная гимнастка, религиозно верующая и очень высокая ростом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!