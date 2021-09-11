«Его захлестнуло чувство артистического соревнования»: Вайкуле высказалась о конфликте с Крутым

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не предавала композитора и продюсера Игоря Крутого, когда организовала в Юрмале свой престижный и очень известный фестиваль «Рандеву».
«Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования».
Как отметила исполнительница, она сама сегодня обиды на Игоря Крутого не держит. И не советует ему обижаться. При встрече она обнимет его и спросит, как у него дела. Исполнительница не знает, что сегодня внутри у композитора. Если же он обижается, то это только его проблемы, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Игорь Крутой хотел вернуть в Юрмалу из Сочи «Новую волну». Когда стало известно о фестивале «Рандеву» Вайкуле, то он назвал бывшую подругу предательницей и заявил, что его фестиваль в Латвию больше не вернется.
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