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«Его захлестнуло чувство артистического соревнования»: Вайкуле высказалась о конфликте с Крутым

Как отметила певица, она не знает, что внутри у продюсера.

«Его захлестнуло чувство артистического соревнования»: Вайкуле высказалась о конфликте с Крутым
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не предавала композитора и продюсера Игоря Крутого, когда организовала в Юрмале свой престижный и очень известный фестиваль «Рандеву».

Игорь Крутой
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

«Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования».

Лайма Вайкуле

Как отметила исполнительница, она сама сегодня обиды на Игоря Крутого не держит. И не советует ему обижаться. При встрече она обнимет его и спросит, как у него дела. Исполнительница не знает, что сегодня внутри у композитора. Если же он обижается, то это только его проблемы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Игорь Крутой хотел вернуть в Юрмалу из Сочи «Новую волну». Когда стало известно о фестивале «Рандеву» Вайкуле, то он назвал бывшую подругу предательницей и заявил, что его фестиваль в Латвию больше не вернется.

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Игорь КрутойИгорь Крутой последние новостиЛайма ВайкулеЛатвияфестиваль "Рандеву"