Словно модель: певица Валерия в мини-юбке из пайеток сверкнула стройными ножками на сцене

Звезда для своего возраста выглядит очень молодо.

Популярная певица Валерия всегда пользовалась любовью публики. Звезда обладает не только вокальным талантом, но и яркими внешними данными. Природа постаралась: Валерия для своих 53 лет выглядит невероятно молодой, стройной и подтянутой. Фанаты давно подозревают, что втайне от них красотка поедает молодильные яблоки.

В очередной раз Валерия привлекла внимание к своей идеальной форме накануне. Певица появилась на концерте в тотальном черном образе, сделав акцент на стройности. Звезда в бархатном топе и оверсайз-жакете поверх него засветила идеальные ножки в мини-юбке из пайеток.

Не одна Валерия удивляет цветущим видом в почтенном возрасте. На днях 72-летняя Алла Пугачева предстала на публике с новым имиджем, чем заставила говорить о себе как поклонников, так и хейтеров.

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