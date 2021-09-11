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«В нынешнем сезоне крайне актуален»: Хромченко показала остромодный цвет на осень и зиму

Фэшн-эксперт призвала модниц искать свой оттенок в богатой палитре.

«В нынешнем сезоне крайне актуален»: Хромченко показала остромодный цвет на осень и зиму
Эвелина Хромченко. Фото: Global Look Press

На шоу «Модный приговор» муж привел жену. Алевтина, по его мнению, одевается слишком ярко, и требует от нее спокойных оттенков. Героиня готова уступить любимому и послушно примерила все, что приготовили стилисты передачи.

Алевтина, героиня шоу. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал
Алевтина, героиня шоу. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Профессионалы моды начали с фундамента гардероба – базы. И подобрали девушке рубашку актуального кроя и брюки. Телеведущая Эвелина Хромченко оценила аутфит и заметила, что зеленая рубашка – это сейчас и база, и остромодный элемент в образе. Благодаря своему цвету.

«Рубашка приятного изумрудного цвета, который в нынешнем сезоне крайне актуален. Вообще много оттенков зеленого сезон «осень-зима 21/22» дарит для того, чтобы каждая из нас смогла выбрать свой собственный оттенок зеленого цвета», — отметила эксперт.

Алевтина, героиня шоу. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал
Алевтина, героиня шоу. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Стилист заметила, что в палитре зеленых оттенков масса, и, если вам говорят, что зеленый вам не идет, не верьте – просто вы не нашли свой тон.

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