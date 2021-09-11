Откровенно: Агата Муцениеце в нижнем белье засветила родинку на интимном месте

Актриса очень постройнела, но бюст у нее остался по-прежнему пышным.

Бывшая жена Павла Прилучного, 32-летняя актриса Агата Муцениеце в прошлом – профессиональная модель. Девушка успешно дефилировала на итальянских подиумах несколько сезонов, а по возвращении на родину решила стать актрисой. Желание исполнилось, и латвийская красотка теперь известна на всем постсоветском пространстве.

Своим успехам в фэшн-индустрии она обязана прежде всего идеальной фигуре. После двух родов красотка вновь пришла в форму, обретя точеный силуэт. При случае девушка без стеснения может показать его в своем микроблоге.

И этот случай не заставил себя ждать. Муцениеце постройнела еще сильнее, о чем поспешила сообщить фолловерам. Стоя с белом лифчике и демонстрируя объемы, красотка засветила и свою пикантную родинку на интимном месте между грудей.

Напомним, в прошлом году Агата Муцениеце развелась с мужем Павлом Прилучным. Сердце красотки сейчас свободно.

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