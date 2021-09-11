Леди в черном: Юлия Барановская в платье-миди сверкнула эффектным декольте до талии

Журналистка появилась в таком эффектном наряде на радиоэфире.

Телеведущая Юлия Барановская не только лицо программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Красотка ведет эфиры на «Русском радио», где общается со звездными гостями. И накануне к ней пришла Анна Семенович, чтобы принять участие в шоу «Все к лучшему».

Барановская встретила долгожданную гостью в черном платье-миди с пышными епископским рукавом и откровенным декольте – до самой талии. Удержать в рамках приличия наряд помогла тонкая перемычка на шее. Завершили образ яркие массивные аксессуары — крупные серьги и перстень.

«Всем от нас поцелуйчик», — сняли видео красотки для соцсетей. И люди в комментариях дали обратную связь.

«Отличный эфир, спасибо!», «Девчонки, супер! Спасибо, подняли настроение», «Красавицы! И Юля тут как отдельный вид искусства!», «Какие красивые девчонки», — пишут фолловеры.

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