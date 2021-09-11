В бриллиантовом блеске: Ани Лорак в лонгсливе с массивным плечом «седло» и легинсах сверкнула точеной фигуркой

Украинская поп-дива Ани Лорак быстро вернулась в привычный ритм рабочих будней после летних каникул – звезда по традиции отдыхала не так много, по сравнению с ее коллегами. Съемки, выступления, концерты не прекращались у знаменитости даже в жару, чему красотка была, на самом деле, рада.

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Накануне для очередного выступления Ани Лорак облачилась в новый сценический костюм. Красотка примерила укороченный лонгслив с трендовым плечом «седло» и легинсы, декорированные стразами, блеск которых ослеплял даже в зеркальном отражении. Звезда показала наряд своим подписчикам в микроблоге, демонстрируя точеную фигурку.

Поклонники, к слову, следят не только за творчеством любимицы, но и за ее личной жизнью. Звезда воспитывает дочку Софию, которой уже 10 лет, от бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, и многие подозревают, что дива с ним помирилась. Хотя артистка никак не афиширует свои дела сердечные.

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