Скандал окончен: Полина Гагарина оправдалась за свою ложь с трюком в новом клипе

Певица Полина Гагарина стала участницей вечернего шоу на Первом Канале. Девушка рассказала Ивану Урганту, как провела лето, что нового у ее детей, а также поделилась планами на предстоящее время.

Шоумен попросил Гагарину объяснить про скандал, произошедший вскоре после входа ее нового клипа «Вчера», в котором она якобы сама выполняет трюк, выпрыгивая из машины. Ее уличила во лжи сестра Кристины Асмус Карина, которая обвинила артистку в том, что она сказала неправду – в этом опасном эпизоде снималась не Гагарина, а профессиональный каскадер Светлана Токарская-Пасхина. «Сама ты не выполняешь эти трюки?», — спросил Ургант.

«Много людей интересующихся задает вопрос. И я всегда, всегда отвечаю в своей саркастической манере. И все это было в смешном тоне. И говорю: «Ну конечно я!». Увеличьте фото, и увидите, собственно, при увеличении видно, что это не я. Но очевидно, это было, наверное, собственно, только мне», — высказалась артистка.

Сама Гагарина призналась, что никого не хотела обидеть, и профессию каскадера очень уважает, ставя ее на один уровень с врачами, спасателями, пожарными.

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