Нужно больше открытого тела: Бородина в топе с обширным декольте и мини-юбке отправилась на тусовку

Каждую пятницу ведущая «Дома-2» Ксения Бородина старается выбираться с подругами на тусовки. И минувший вечер не стал исключением. Красотка долго и тщательно собиралась к вечеринке и показала, в каком виде отправляется в клуб.

Бородина выбрала белый трикотажный топ с открытыми плечами и секси-декольте, а также черную мини-юбку с ассиметричным разрезом. Наряд по максимуму открыл загорелое тело красотки, и она с гордостью отправилась покорять танцпол.

Поклонники Ксении давно подметили, что с разводом Бородина стала ярче, раскрепощенней, а наряды – сексуальней. Девушка соглашается, ведь раньше такое она себе позволить практически не могла, как и постоянные тусовки.

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