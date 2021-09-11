Модно и нарядно: Пегова в жаккардовом платье поддержала тренд на съемные воротнички

43-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова – активная пользовательница соцсетей. Оттуда многие фанаты таланта актрисы узнают новости о предстоящих событиях – кинопремьерах, постановках, а также следят за жизнью любимицы.

С наступлением осени театры открывают двери, приглашая зрителя на открытие сезона. И Театр О.Табакова – не исключение. Именно там служит Ирина Пегова. И накануне она вместе с другими коллегами по труппе праздновала начало нового творческого года.

Для мероприятия Пегова облачилась в жаккардовое платье с пышной юбкой. Чтобы привнести в образ праздничности, звезда поддержала тренд на съемные воротнички, украсив зону декольте вышитым бусинами аксессуаром.

«Платье супер!», «Красавица!», «Какая вы Ирочка прекрасная …и осень серьги вам подходят… вот только не разобрала это воротничок на платье или украшение в тон к серьгам», «Ирина, вы прелесть!», «Куколка», — пишут в комментариях поклонники.

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