«Огонь»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото приемной дочери, засветившей роскошный бюст

Падчерица Игоря Крутого в блузе с глубоким декольте посетила светское мероприятие.

Виктория Крутая — приемная дочка известного композитора Игоря Крутого, которую он воспитывал как родную. Игорь Яковлевич поддерживает теплые отношения с Викторией, он подписан на Instagram брюнетки и не оставляет ни один из ее снимков без внимания.

На этот раз он восторженно отреагировал на серию фотографий, которыми Вика Крутая поделилась, став гостьей светского мероприятия.

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Брюнетка, отличающаяся женственными пышными формами и грудью большого размера, пришла на вечеринку в блузе с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пикантные нюансы телосложения Виктории, а фото позволило рассмотреть их во всех деталях.

«Старые добрые нью-йоркские вечера снова в самом разгаре», — подписала кадры Виктория Крутая.

Игорь Яковлевич одним из первых оставил свой комментарий к этой публикации. Известный композитор передал свои эмоции с помощью смайликов, изображающих огонь.

Отметилась под фото и жена кутюрье Валентина Юдашкина.

«Красотка», — написала Марина Юдашкина под фото.

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