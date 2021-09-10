«Огонь»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото приемной дочери, засветившей роскошный бюст

Виктория Крутая — приемная дочка известного композитора Игоря Крутого, которую он воспитывал как родную. Игорь Яковлевич поддерживает теплые отношения с Викторией, он подписан на Instagram брюнетки и не оставляет ни один из ее снимков без внимания.
На этот раз он восторженно отреагировал на серию фотографий, которыми Вика Крутая поделилась, став гостьей светского мероприятия.
Брюнетка, отличающаяся женственными пышными формами и грудью большого размера, пришла на вечеринку в блузе с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пикантные нюансы телосложения Виктории, а фото позволило рассмотреть их во всех деталях.
«Старые добрые нью-йоркские вечера снова в самом разгаре», — подписала кадры Виктория Крутая.
Игорь Яковлевич одним из первых оставил свой комментарий к этой публикации. Известный композитор передал свои эмоции с помощью смайликов, изображающих огонь.
Отметилась под фото и жена кутюрье Валентина Юдашкина.
«Красотка», — написала Марина Юдашкина под фото.
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