«Самое красивое»: Анастасия Костенко в леопардовой пижаме оголила беременный животик

В одной из последних публикаций личного микроблога возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — появилась свежая фотография знаменитости в домашнем наряде с акцентом на большой живот.

Мама двоих девочек — Миланы и Евы — позировала перед зеркалом в пижаме с модным принтом. Костенко выбрала кроп-топ на тонких лямках и брюки свободного кроя с леопардовым дизайном. Анастасия собрала пряди волос у лица и повязала их бархатной лентой. Аксессуар в виде бантика перекликался с темными пятнами на одежде.

К слову, ранее нарядом с животным принтом похвасталась сестра Ольги Бузовой. Анна Бузова облачилась в платье с полосками, как у зебры. А дочь Дмитрия Маликова показала платье фисташкового цвета с пятнами, как у дикой кошки. Леопардовое струящееся изделие Стефания скомбинировала с молочными босоножками.

«Самое красивое фото у женщин — во время беременности», «Красивая и милая девочка», «Настя! Вы прекрасны! Сколько уже вашему животику?», «Какая красивая, приятная, душевная», «Точно Анжелина Джоли», «Хорошенькая Настюшка», — восхитились Анастасией и ее интересным положением поклонники.

Напомним, ранее Анастасия Костенко пришла на ужин с мужем в платье с трендовым воротничком. Беременная спутница Дмитрия Тарасова с помощью массивного аксессуара изобразила школьницу.

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