«Искупать сына»: Сергей Шнуров впервые официально подтвердил, что в третий раз стал отцом

Накануне, 9 сентября, в Крыму стартовал молодежный фестиваль «Таврида-Арт». И его уже вполне можно назвать сенсационным, хотя бы потому что во второй же день его стало известно о рождении сына у известного музыканта Сергея Шнурова.

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Выступая в качестве спикера перед молодой и активной аудиторией, Сергей Шнуров вдруг признался, что уже староват и у него не так много желаний. И тут же озвучил, что стал папой сына.

«Вот щегол у меня живет. У меня три кошки, у меня собака, у меня ребенок. Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался… Какие мне хобби, блин? Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть», — приводит высказывание Сергея Шнурова «Комсомольская правда».

Напомним, о том, что он и его молодая жена Ольга Абрамова ждут ребенка, Сергей Шнуров объявил в соцсети в середине декабря прошлого года. А в первые дни июня появились новости о том, что музыкант вновь стал отцом. Подтвердил Шнуров эту информацию официально только через три месяца.

Этот ребенок стал для Сергея Шнурова третьим по счету. Впервые музыкант стал папой в двадцатилетнем возрасте. В 1993 году появилась на свет его дочь Серафима, в 2000-м родился сын Аполлон.

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