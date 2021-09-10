Дорого-богато: Филипп Киркоров потратил на образы для нового клипа 10 миллионов рублей

Недавно поп-король Филипп Киркоров разместил на личной странице в Instagram новый клип на песню «По камням по острым». Примечательно, что для музыкального ролика певец купил одежды на 10 миллионов.

Филипп Бедросович появился в костюмах самых дорогих модных бутиков. Киркоров похвастался лиловыми брюками и пиджаком, а также пальто с растительным принтом. Еще артист прошелся по пескам пустыни в белоснежном костюме. А с композитором Викторией Коханой исполнитель сыграл в темно-синем наряде в вертикальную полоску. Шляпа с круглыми полями украшала голову Киркорова. И на все образы у бывшего мужа Аллы Пугачевой ушла кругленькая сумма — 10 миллионов рублей.

«Эта работа очень интересна и дорога мне. Она вся красивая: от процесса написания и записи до съемок клипа. «По камням по острым» — моя песня-исповедь», — рассказал Киркоров «СтарХиту».

Напомним, Филипп Киркоров готовится к 55-летнему юбилею. Несмотря на то что праздник состоится только в конце апреля следующего года, король российской эстрады уже думает над деталями торжества.

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