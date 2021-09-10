«Вы меня удивляете. Биться? Я что, вепрь лесной?»: Катя Колисниченко намерена подать на развод с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко уже несколько раз говорила о том, что ушла от своего мужа Алексея Солодовникова раз и навсегда, и своего решения менять не намерена.

Между тем, поклонники продолжают атаковать Катю Колисниченко просьбами помириться с мужем и сохранить семью ради сына. Масла в огонь на днях подлил и сам Алексей Солодовников, заявивший, что поведение Кати Колисниченко – это всего лишь эмоции, и когда они улягутся, семья воссоединится.

Саму же Катю подобные заявления выводят из себя. Она объявила, что в ближайшее время разведется с мужем.

«Мы расстались, и я в ближайшее время подаю на развод», — рассказала Катя Колисниченко в сторис микроблога.

Когда же одна из подписчиц заявила Кате, что она должна биться за мужа и ни в коем случае не отдавать его другой женщине, Колисниченко вспылила.

«Вы меня удивляете. Биться? Я что, вепрь лесной? У меня есть причины на уход. И я не сижу и не думаю: «Блин, какая-то будет обладать моим мужиком». Это уже не мой мужчина», — заявила Катя Колисниченко.

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