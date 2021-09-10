«Действует магически»: Светлана Ходченкова кокетливо повиляла бедрами, туго обтянув их юбкой миди оттенка свежей зелени

Дива на Мальдивах… Так и хочется говорить в стихах о неотразимой Светлане Ходченковой. 38-летняя звезда экрана минувшим летом уже отдыхала в этом райском месте, но с началом осени предпочла вновь туда вернуться.

Светлана Ходченкова сейчас находится на Мальдивах и регулярно дразнит поклонников своими горячими снимками из жарких мест. На этот раз она вновь доказала, что хороша, как ни крути.

Светлана Ходченкова показала вид сзади, запечатлевшись в юбке миди, которая туго обтянула ее округлые ягодицы. Под юбкой не видно нижнего белья, как и под блузой, которая обнажила красивую спину и лопатки Светланы Ходченковой. В кадре она застыла идущей босиком по белому песочку, слегка виляя бедрами.

«Утро», — лаконично подписала актриса свой снимок.

Зато поклонники Светланы Ходченковой были куда как более многословны, делая ей комплименты под фото.

«Вот классная вы, Светочка!», «Света неотразима, как всегда», «Ваша фигура — ну просто идеальная», «Светлана, спасибо вам! Воодушевляете и вдохновляете! Кадры — эстетическое наслаждение! В социальных сетях такого не встретить. И признаюсь честно, очень мотивируете! Ваша фигура! Смотрю, любуюсь и сразу шоколад хочется заменить пробежкой! Действуете, можно сказать, магически!» — высказались в Сети.

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