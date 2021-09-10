«Демонстрирует отсутствие вкуса»: красавица-жена Стаса Михайлова отправилась в ресторан в образе из 90-х

48-летняя жена Стаса Михайлова Инна всегда старается выглядеть модно и стильно. Красавица-блондинка при каждом выходе в свет продумывает образы, чтобы приковывать внимание, и свидание с мужем – не исключение.

Накануне Инна и Стас Михайловы посетили один из столичных ресторанов. Для похода в заведение светская львица надела пиджак «с мужского плеча», легинсы и высокие сапоги. Стилист Элла Маковей оценила образ блондинки.

«Скучный и неопрятный образ. Свободный жакет а ля 90-е с небрежно закатанными рукавами, футболка с логотипом, узнаваемая модель сумки, черные облегающие джинсы, заправленные в замшевые ботфорты цвета «тауп». Аутфит дамы демонстрирует материальный достаток и отсутствие вкуса», — оценила стилист образ жены Михайлова.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Смотрите также