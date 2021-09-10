«Подчеркнуть свою эффектность»: Лена Летучая блеснула стройными ножками в кожаной юбке с разрезом

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизорро» — Лены Летучей — появилась фотография знаменитости в аутфите «тотал блэк».

К слову, стилист портала Teleprogramma.pro — Зульфия Образцова — похвалила комбинацию черного цвета и кожаного материала в образе жены бизнесмена Юрия Анашенкова.

«Мне нравится ее образ в кожаном комплекте из ассиметричной юбки и свободного жакета. Кожаные луки уже давно вошли в нашу жизнь и являются даже базовым гардеробом. Главное здесь — выбирать вещи своего колорита, в своей эстетике, чтобы настроение образа в целом совпадало с идеей стиля. А Елена как раз и хотела подчеркнуть свою эффектность», — отметила стилист.

Стилист подчеркнула: Летучая правильно подобрала аксессуары. Единственное — можно было сделать более яркий макияж.

«Что касается обуви, все зависит от мероприятия и внутреннего настроя. Можно и шпильки с острым носом надеть, как у Елены на фото, тогда это будет более торжественный и экспрессивный образ. А можно взять грубые ботинки или казаки — тогда это будет более кэжуальный образ», — добавила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Зульфия Образцова — персональный стилист и fashion-продюсер фотосъемок. Прошла обучение в Европейской Академия Имиджа, а таже в Школе Моды и Стиля Фаберлик на базе МГУ в Москве.

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