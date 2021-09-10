«Смело, ярко, молодежно»: Клава Кока восхитила дерзким образом с красным бра и платьем цвета фуксии

Исполнительница Клава Кока запечатлелась в коротком платье с лифом наружу. Фото смелого аутфита артистка разместила на личной странице в Instagram.

Стилист портала Teleprogramma.pro осталась в восторге от ярко-розового атласного платья певицы в сочетании с красным бра и пестрой рубашкой. Анастасия Стар рассказала, почему имиджмейкерам Коки можно поставить твердую пятерку.

«Смело, ярко, молодежно — так можно описать 90% луков Клавы Коки. Вот и в этот раз перед нами комплект из яркого мини-платья, красного бра, принтованной рубашки в сочетании с массивными сандалиями на рельефной подошве. Такой образ требует некой дополнительной стилистической смелости за счет внедрения такого тренда, как «белье наружу». Но Клава не была бы Клавой, если бы не поддержала этот откровенный тренд. Мне образ нравится. Любительницы поэкспериментировать со стилем, обладающие миниатюрными фигурками, берите такой комплект на заметку обязательно! Стилистам Коки передаю привет и ставлю пятерку за нестандартное видение женской красоты», — подчеркнула стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, прошла курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы — два года.

Смотрите также: