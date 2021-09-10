«Плохо себя чувствует»: 90-летний Иван Краско не смог выйти на сцену после перенесенного микроинсульта

Но тем не менее, артист Иван Краско уже успел побывать в театре имени Комиссаржевской после выписки из больницы.

90-летнего Ивана Краско на днях выписали из больницы, куда он попал в конце августа с микроинсультом. Иван Иванович намеревался в эту пятницу, 10 сентября, выйти на сцену театра имени Комиссаржевской, где он служит.

Иван Краско занят в спектакле «Я вернулся». Утром он даже приходил на сбор труппы. Но как стало известно, на сцену Иван Иванович пока все-таки не выйдет.

«Иван Иванович был сегодня у нас на сборе трупы, — рассказали в пресс-службе театра имени Комиссаржевской. — Он действительно не примет участие в спектакле. Мы его решили поберечь».

По словам директора Ивана Краско Вячеслава Смородинова, пожилой артист, действительно, после микроинсульта чувствует себя не очень хорошо.

«Иван Иванович плохо себя чувствует, у него слабость, — рассказал «КП»-Петербург» директор артиста Вячеслав Смородинов. — Он очень захотел поспать. Поэтому решил отдохнуть дома».

Напомним, накануне Teleprogramma.pro рассказывала своим читателям о проблемах со зрением, возникших у Ивана Краско после инсульта. Актер стал очень плохо видеть.

Смотрите также