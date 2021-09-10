«Он приходил в театр. Мы общались»: Пореченков на прощании назвал Зиничева настоящим мужиком

Актер Михаил Пореченков на прощании с главой МЧС Евгением Зиничевым рассказал, каким он был человеком.

«Он настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг. И человеческий, и мужской, и по своей работе. Пытался сделать все, что можно». Михаил Пореченков

Как отметил Михаил Пореченков, они были знакомы с Евгением Зиничевым. «Он приходил в театр. Мы общались. Этот замечательный человек разбирался и в искусстве, и в истории. Был настоящим патриотом. Он настоящим мужиком был. Очень жаль», — заметил актер на прощании, разговаривая с журналистами.

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Напомним, что Евгений Зиничев бросился спасать на межведомственных учениях в Норильске режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге она оба погибли. Позже президент России Владимир Путин, который также пришел проститься с главой МЧС, посмертно наградил Евгения Зиничева званием Героя России, сообщает канал 360tv.ru.

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