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«Он приходил в театр. Мы общались»: Пореченков на прощании назвал Зиничева настоящим мужиком

Как отметил актер, глава МЧС до конца выполнял свой долг.

«Он приходил в театр. Мы общались»: Пореченков на прощании назвал Зиничева настоящим мужиком
Михаил Пореченков. Фото: Globallookpress.com

Актер Михаил Пореченков на прощании с главой МЧС Евгением Зиничевым рассказал, каким он был человеком.

Евгений Зиничев
Евгений Зиничев. Фото: Globallookpress.com

«Он настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг. И человеческий, и мужской, и по своей работе. Пытался сделать все, что можно».

Михаил Пореченков

Как отметил Михаил Пореченков, они были знакомы с Евгением Зиничевым. «Он приходил в театр. Мы общались. Этот замечательный человек разбирался и в искусстве, и в истории. Был настоящим патриотом. Он настоящим мужиком был. Очень жаль», — заметил актер на прощании, разговаривая с журналистами.

Напомним, что Евгений Зиничев бросился спасать на межведомственных учениях в Норильске режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге она оба погибли. Позже президент России Владимир Путин, который также пришел проститься с главой МЧС, посмертно наградил Евгения Зиничева званием Героя России, сообщает канал 360tv.ru.

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