Море живых цветов и фото папы в форме: как выглядит могила отца Николая Баскова

Певец Николай Басков в Instagram разместил фотографию с могилы своего отца. На снимке можно увидеть черный гранитный памятник, на котором Виктор Владимирович изображен в форме. Отметим, что на могиле много живых цветов. Судя по всему, Николай Басков часто приходит на Новодевичье кладбище.

«Мой горячо любимый папа. Сегодня тебе было бы 70 лет. Ты навсегда в наших сердцах с мамой и всех тех, кто тебя знал и помнит». Николай Басков

«Светлая память папе. С днем его рождения, дорогой», — отметила в комментариях певица Катя Лель. «Упокой Господи его душу. Вечная память», — заявил певец Стас Михайлов.

Напомним, что Виктор Владимирович Басков ушел из жизни в возрасте 67 лет от тяжелой болезни. Церемония прощания проходила без журналистов и посторонних лиц. Басков узнал о смерти отца, когда находился на гастролях в Минске. Он в спешном порядке отменил все свои дела, а также ближайшие концерты. На какой-то время Николай Басков даже переставал появляться в социальных сетях.

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