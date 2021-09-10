«Он просто перестал со мной общаться»: брат Моргенштерна высказался о рэпере

Младший брат рэпера Моргенштерна Ролан Валеев, которому сейчас 19 лет и который живет в Уфе, заявил, что искал встречи со своим знаменитым родственником. У них с рэпером общий отец. И в детстве он общался с Алишером, но потом их пути разошлись.

«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло». Ролан Валеев

Как отметил Ролан Валеев, около года назад Моргенштерн приезжал в Уфу. Он предложил рэперу встретиться, чтобы вместе потусить. Однако музыкант не захотел видеть брата. По словам брата Моргенштерна, сегодня он предпочитает жить своей жизнью и ни на что не жаловаться, сообщает «Комсомольская правда – Уфа».

Напомним, что отец братьев умер, когда Моргенштерну было всего 11 лет. Тагир Валеев практически не принимал участия в воспитании своих детей от разных отношений.

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