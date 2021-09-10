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«Он просто перестал со мной общаться»: брат Моргенштерна высказался о рэпере

У Ролана Валеева и популярного музыканта общий отец.

«Он просто перестал со мной общаться»: брат Моргенштерна высказался о рэпере
Моргенштерн. Фото: Globallookpress.com

Младший брат рэпера Моргенштерна Ролан Валеев, которому сейчас 19 лет и который живет в Уфе, заявил, что искал встречи со своим знаменитым родственником. У них с рэпером общий отец. И в детстве он общался с Алишером, но потом их пути разошлись.

Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: Globallookpress.com

«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло».

Ролан Валеев

Как отметил Ролан Валеев, около года назад Моргенштерн приезжал в Уфу. Он предложил рэперу встретиться, чтобы вместе потусить. Однако музыкант не захотел видеть брата. По словам брата Моргенштерна, сегодня он предпочитает жить своей жизнью и ни на что не жаловаться, сообщает «Комсомольская правда – Уфа».

Напомним, что отец братьев умер, когда Моргенштерну было всего 11 лет. Тагир Валеев практически не принимал участия в воспитании своих детей от разных отношений.

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