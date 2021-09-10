Сергей Сафронов доказал свою правоту в скандале со взятками в споре с Алиной Вердиш

Ясновидящая действительно платила иллюзионисту деньги, но не за «продвижении на телевидении».

Иллюзионист Сергей Сафронов доказал свою правоту в скандале с ясновидящей Алиной Вердиш, которая обвиняла его в том, что платила ему деньги за некоторые испытания. Якобы он делал ей подсказки.

На слушаниях адвокат Сафронова показал документ о платном предоставлении услуг со стороны своего клиента. В бумагах указано, что Сафронов брал деньги «за повышение уровня актерского мастерства, а также получения сопутствующих навыков и умений по разработанным исполнителем программам».

Выяснилось, что Сергей Сафронов действительно взял с Алины Вердиш 300 тысяч рублей. Но эти деньги пошли вовсе не за ее продвижение на телевидении. Из материалов дела также следует, что деньги переводились именно в счет оплаты услуг по данному договору, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Алина Вердиш несколько месяцев назад обвинила Сергея Сафронова во взяточничестве. Якобы она платила ему деньги за подсказки и пропуск ее в финал. В итоге иллюзиониста уволили из программы «Битва экстрасенсов».

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