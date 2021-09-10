«Врачи дают неутешительные прогнозы»: Макеева будет восстанавливаться минимум полгода

В то же время сейчас состояние актрисы постепенно улучшается.

Представители актрисы Анастасии Макеевой, которые ведут ее страничку в Instagram, пока она болеет, заявили, что самое опасное в ее состоянии осталось, к счастью, позади. Острая форма ее болезни ликвидирована.

«Интенсивное амбулаторное лечение будет продолжаться еще 21 день, а до полного восстановления врачи дают неутешительные прогнозы. Возможно, полгода, возможно, и больше. Спасибо Надежде Георгиевне Бабкиной, которая тут же подключилась и помогла с врачами для реабилитации. Анастасия благодарна Богу, что у нее есть такой наставник и заботливая «театральная мама». Помощник Анастасии Макеевой

Как отметили администраторы Анастасии Макеевой, они прекрасно понимают, что не смогут заменить живое общение с артисткой ее поклонникам. В ближайший месяц в соцсетях она точно не появится. Однако звезда будет порой присылать письма.

Напомним, что Анастасия Макеева попала в больницу на фоне скандала с бывшей женой своего нынешнего мужа — художницей Светланой Мальковой. С этой женщиной у нее крайне напряженные отношения.

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