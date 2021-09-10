«Не деньги нужны были, а дети»: Азиза рассказала, почему не создала семью с бизнесменом Бродолиным

Как отметила певица, вместе они были семь лет.

Певица Азиза в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не вышла замуж за своего гражданского мужа Александра Бродолина.

«Мы познакомились в 2010 году и были вместе семь лет. Мы так и не узнали друг друга в полной мере. Мне не деньги нужны были от него, а дети. Я просила его только об этом. Но он говорил, что у него проблемы по работе, финансовые трудности». Азиза

Как отметила Азиза, Александр Бродолин до сих пор недоволен, что она вышла замуж не за него, а за другого. «У него есть сын, внук и внучка. Ему дети от меня были не нужны. Ему итак было хорошо. Мы не стали мужем и женой, но мы связаны другими узами. Я крестная его отца», — заявила Азиза.

Напомним, что Азиза никогда официально до недавнего времени не была замужем. Лишь не так давно она вышла замуж за итальянца русского происхождения ресторатора Александра Лортэ.

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