«Не успел выйти — остаешься в темнице»: актер Алексей Лукин подтвердил, что в шоу «Форт Боярд» все по-настоящему

Минувшим летом во французском Рошфоре вновь снималось российское шоу «Форт Боярд». На сей раз ведущим легендарной игры стал актер Сергей Бурунов. Среди знаменитостей, за приключениями которых зрители канала СТС будут следить, в новом сезоне отметились Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс и другие.

Участникам пришлось провести 10-дневный карантин перед тем, как попасть на форт. И это было не менее сложно, чем сами испытания, признался участник игр, звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин. Ему изоляция далась очень тяжело, рассказал актер в проекте «Загугли звезду».

От шоу Алексей Лукин получил массу впечатлений: «Сама игра – очень крутая. Ведущий Сережа Бурунов – мой кинопапа, поэтому мне было попроще. Хоть какое-то знакомое лицо, потому что, за исключением нескольких русскоговорящих людей, в основном собралась французская группа».

Подтвердил Лукин и честность того, что зритель видит на экране: «Все по-настоящему, без всяких поддавков. Если ты можешь пройти, то проходишь, не успел выйти из комнаты, значит, остаешься в темнице».

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