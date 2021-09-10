«Никаких совместных мероприятий»: Малахов объяснил, почему не участвует в капустниках с Рудковской

Как отметил телеведущий, он ведет себя в этом конфликте как Швейцария.

Телеведущий Андрей Малахов в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» объяснил, почему больше не проводит совместных мероприятий с продюсером Яной Рудковской.

«С Яной я не ссорился. Это ее конфликт с издательским домом. Я там попал под замес с семьей. Я пытался урегулировать этот конфликт. Звонил Яне и просил прощения. Я считаю правильным, что я поддерживаю семью. Потому что это моя жена, мой тесть. Это издательский дом, с которым идет судебное дело. При всем уважении к Жене, к Яне. Я был у них на свадьбе, поймал подвязку».

Андрей Малахов

Как отметил Андрей Малахов, в этой истории он ведет себя как Швейцария. Достаточно нейтрально. «Когда мы видимся, то говорим друг другу: «Здравствуйте». Но никаких совместных мероприятий, дней рождений и праздников я сейчас с ними не провожу», — заявил Андрей Малахов.

Напомним, что в одном из изданий, принадлежащих тестю Малахова, вышла нелицеприятная статья о сыне Яны Рудковской и ее мужа фигуриста Евгения Плющенко Александре. Продюсер решила искать правду в суде.

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