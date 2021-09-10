Умеет зарабатывать и помогать: Моргенштерн не жалеет денег на благотворительность

К Моргенштерну, как и к его творчеству, все относятся по-разному. Алишер умеет зарабатывать большие деньги и при этом не жалеет отдавать их солидную часть на благотворительность. 23-летний рэпер родом из Уфы, где есть благотворительный фонд «Наши дети», который помогает детям без родителей. В этом году музыкант перечислил в организацию 666 тысяч 666 рублей.

Но это еще не вся помощь Моргенштерна тем, кто в ней нуждается. Минувшим летом он запустил челлендж по сбору денег для трехлетнего мальчика с Кубани Ильи Худоба, у которого диагностировали тяжелый недуг. Побороть его может препарат за 168 миллионов рублей. В общей сложности Алишер перевел на лечение более 10 миллионов. Не остались в стороне Даня Милохин и Валя Карнавал. По данным на 7 сентября было собрано 69 процентов от всей суммы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что за минувший год Моргенштерн заработал 7,4 млн долларов (542 млн. рублей).

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