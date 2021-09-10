Что-то нашла в декольте: новая девушка Тимати в черном платье-лохмотьях красиво изогнулась под солнышком

За украинской красоткой Сашей Дони сейчас следит весь российский инстамир. Еще бы, девушка претендует на звание новой возлюбленной рэпера Тимати, который отдохнул с ней на греческом Миконосе. И длинноногая блондинка выгодно этим пользуется – она уже успела нарастить количество подписчиков, рассказывает о себе, а также привлекает внимание горячим контентом.
На сей раз Саша Дони, которая уже вернулась в Киев, поделилась памятным снимком с того самого отпуска. Девушка позировала под греческим солнышком, изогнувшись в платье-лохмотьях и разглядывая что-то в своем внушительном декольте.
В комментариях началась жара. Собственно, она и не прекращается с тех пор как о Саше Дони узнали поклонники Тимати. Девушку жестко хейтят, обвиняя в эскорте, и критикуют за ее внешность.