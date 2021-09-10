«Если Гордон в настроении, то даст по голове. Юля заплачет»: Малахов – о шоу «Мужское/Женское»

Телеведущий Андрей Малахов в беседе с Софико Шеварднадзе рассказал, чем его шоу «Прямой эфир» отличается от других телевизионных проектов.

«Чем отличается, наверное, мое шоу от других. Когда ты заходишь и смотришь «Мужское/женское» с Гордоном и Барановской, ты понимаешь, что увидишь. Это будет маргинальная семья, они будут делить детей, будет драка. Если Гордон в настроении, то даст кому-нибудь по голове. Юля заплачет. Три-четыре эксперта, которые были на всех программах, ничего нового там не обнаружат. Понятен жанр и есть свой зритель, который с радостью смотрит». Андрей Малахов

Как отметил Андрей Малахов, у него совсем другое шоу. «Один день – это может быть свадьба Азизы. Ее муж оказался совсем не итальянцем. На следующий день история Влада Бахова, мальчика, который пропал. Ты должен балансировать. Заигрывать со зрителем. Сегодня покажем таблоидное ток-шоу, а завтра серьезное журналистское расследование», — заметил Андрей Малахов.

Напомним, что шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» — одно из самых популярных на телевидении. У него огромная армия поклонников.

Смотрите также: